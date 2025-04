Paskelbti „Barcelona“ finansiniai rodikliai apie Joano Laportos vadovavimo klube laikotarpį

REKLAMA

J. Laportos vadovavimo laikotarpiu „Barcelona“ grynosios išlaidos perėjimų rinkoje sumažėjo iki 43 milijonų eurų per trejus metus. Tai didžiulis pokytis, palyginti su 245 milijonais eurų, išleistais per trejus metus prieš jam tampant prezidentu.

Be to, klubas sumažino atlyginimus 15%, o tai buvo būtina siekiant atitikti „La Liga“ finansinio sąžiningumo taisykles. Klubo turima skola taip pat sumažėjo 12%, o 2024–2025 metų sezonas tapo pirmuoju pelningu per pastaruosius šešerius metus.

J. Laporta ne tik stabilizavo klubo finansus, bet ir atnaujino komandos sudėtį, grįždamas prie „La Masia“ filosofijos. Tokie jauni talentai kaip Lamine`as Yamalis, Gavi, Pedri ir Alejandro Balde, tapo pagrindinėmis komandos figūromis.

Taip pat pradėta naujo stadiono statyba – projektas, kuris turėtų užtikrinti papildomas pajamas ateityje. Šis infrastruktūros modernizavimas yra dalis J. Laportos strategijos pasiruošti naujiems iššūkiams ir užtikrinti klubo tvarumą.

Nepaisant sudėtingos pradžios po Lionelio Messi išvykimo ir griežtų finansinių apribojimų, „Barcelona“ sugebėjo atsitiesti. Klubas laimėjo „La Liga“ titulą 2023–2024 metų sezone, o šiemet jau pasiekė UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalį.