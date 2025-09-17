Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Paskelbta, kur vyks lemiamos KMT kovos ir pristatyti du nauji LKL komentatoriai

2025-09-17 11:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 11:24

Trečiadienį „Stiklių“ viešbutyje surengta Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono atidarymo spaudos konferencija.

KMT kovos kitąmet vyks Šiauliuose (LKL nuotr.)

REKLAMA

0

Lygos prezidentas Remigijus Milašius teigė, kad naujas televizinis kontraktas yra 10 proc. didesnis nei prieš tai buvęs.

LKL transliacijų prodiuseris ir vyriausias režisierius Mykolas Adamavičius pristatė televizines naujoves. Pirmiausia išskirta, kad sukurtas naujas garso takelis, kurį girdėsime kiekvienos transliacijos metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, kaip ir įprasta, pristatytas ir naujas vaizdo klipas bei atnaujintas grafinis dizainas. Virtuali realybė ir 3D grafikos pateikimas bus įprastas transliacijose. Ši naujovė jau buvo išbandyta Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) finalo ketverto metu.

„Grafika bus modernesnė, greitesnė ir pateiks daugiau statistinių elementų“, – sakė M.Adamavičius.

Prie komentatorių komandos prisijungė Rytis Kazlauskas bei Mykolas Jankaitis. Pastarasis pernai jau išbandė savo jėgas transliacijose, o R.Kazlauskas grįžta į LKL kovas po pertraukos.

Pranešta, kad kitais metais vasario mėnesį KMT lemiamos kovos vyks Šiauliuose. Lemiamos kovos šiame mieste jau vyko 2024 metais.

