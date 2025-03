Pasaulio biatlono taurėje – įspūdingas Juditos Traubaitės startas ir istorinė šveicarų pergalė

Mišrių porų estafetę netikėtai laimėjo šveicarai Aita Gasparin ir Niklasas Hartwegas. Jie išvengė baudos ratų, panaudojo 7 papildomus šovinius ir finišavo per 40 min. 51.8 sek. A.Gasparin abiejuose etapuose fiksavo tik 8-ą laiką, bet N.Hartwegas vis pakeldavo šveicarus į viršūnę. Tai buvo pirma šveicarų pergalė pasaulio taurės estafetėje per istoriją.

