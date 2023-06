Paryžiuje triumfavę Džokovičius tapo visų laikų rekordininku

36-erių serbas Novakas Džokovičius (ATP-3) finale per 3 valandas 13 minučių 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 nugalėjo 24-erių norvegą Casperą Ruudą (ATP-4) ir pagerino legendinį rekordą, tapdamas daugiausiai „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrų laimėjusiu žaidėju per istoriją. N.Džokovičius taip pateikė praktiškai neatremiamą argumentą dėl to, kas yra geriausias visų laikų tenisininkas.

Finalą geriau pradėjo norvegas. Antrajame geime jis susikūrė net tris „break pointus“ ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. Iniciatyvą jis išlaikė iki septintojo geimo, kai savo padavimų metu atsiliko 30:40 ir neišsigelbėjo. N.Djokovičius „break pointo“ metu buvo atsidūręs sudėtingoje situacijoje ir gynėsi aukštai atmušinėdamas kamuoliuką. C.Ruudas galėjo išlyginti rezultatą, bet klydo žaisdamas iš oro. Aštuntajame geime jau C.Ruudas susikūrė „break pointą“, tačiau jį pralaimėjo po ilgo kamuoliuko įžaidimo (25 smūgių taškas).

REKLAMA

REKLAMA

Devintajame geime N.Djokovičius galėjo pirmą kartą persverti rezultatą, bet „break pointo“ metu nepataikė į aikštelę. Ne vieną kartą paslydęs ir pusiausvyrą praradęs N.Džokovičius dešimtojo geimo pradžioje atsiliko 0:30, bet nuo tada laimėjo 4 taškus paeiliui, o C.Ruudas iššvaistė neblogą galimybę laimėti setą (5:5).

REKLAMA

Po 11-ojo geimo N.Džokovičius apsižodžiavo su bokštelio teisėju. Serbui užkliuvo tai, kad teisėjas jam neva skiria per mažai laiko pasiruošti padavimams. Po pokalbio su teisėju N.Džokovičius laimėjo savo padavimų seriją ir perkėlė seto baigtį į pratęsimą.

Pratęsimo pradžioje serbas ėmė demonstruoti geriausią savo žaidimą ir susikrovė 3 taškų pranašumą (3:0). C.Ruudas tada laimėjo vieną tašką savo padavimų metu, bet N.Džokovičius į tai atsakė dar įspūdingesniu spurtu 4:0.Visą

REKLAMA

REKLAMA

Antrajame sete C.Ruudas didesnių problemų N.Džokovičiui nesukėlė. Serbas anksti atitrūko 3:0 ir persvarą išlaikė iki pat seto pabaigos. N.Džokovičius setą galėjo baigti ir anksčiau, jei aštuntajame geime, pirmaudamas 40:15, būtų laimėjęs varžovo padavimų seriją.

N.Džokovičius bandė iniciatyvą perimti ir trečiojo seto pradžioje, bet trečiajame geime iššvaistė „break pointą“, kai padarė neišprovokuotą klaidą. Aštuntajame geime N.Džokovičius savo padavimų metu atsiliko 0:30. C.Ruudas galėjo susikurti tris „break pointus“, tačiau N.Džokovičius sulaukė troso „pagalbos“, kai kamuoliukas leidosi varžovo aikštės pusėje. Tada serbas įsibėgėjo ir pelnė dar 3 taškus (4:4).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienuoliktajame geime C.Ruudas atsidūrė ant prarajos ribos, kai savo padavimų metu atsiliko 0:40. N.Djokovičius toliau spaudė varžovą ir norvegas neatlaikė – serbas „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės (6:5). Dvyliktajame geime N.Džokovičius atitrūko 40:0. Tada jis padarė vieną klaidą, bet jau kitu bandymu įtvirtino pergalę ir krito ant žemės.

C.Ruudui pirmojo „Didžiojo kirčio“ titulo dar teks palaukti. Tuo tarpu N.Djokovičius laimėjo net 23-ią tokį titulą ir aplenkė ispaną Rafaelį Nadalį (22 titulai). Trečias šiame sąraše yra šveicaras Rogeris Federeris (20).

REKLAMA

N.Džokovičius taip pat tapo pirmu tenisininku istorijoje, laimėjusiu visus „Didžiojo kirčio“ vyrų vienetų turnyrus bent po 3 kartus. N.Džokovičius iškovojo 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 2,3 mln. eurų.

C.Ruudui 1200 ATP vienetų reitingo taškų ir 1,15 mln. eurų. N.Djokovičius ATP vienetų reitinge vėl pakils į pirmą vietą. C.Ruudas reitinge liks 4-as. N.Djokovičius yra visų laikų rekordininkas ir pagal praleistas savaites ATP vienetų reitingo viršūnėje (387). R.Federeris reitinge lyderiavo 310 savaičių.