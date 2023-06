Alcarazas paaiškino, kas jam nutiko „Roland Garros“ pusfinalyje: „Mėšlungis sukaustė visą kūną“

Serbas taip atsirevanšavo ispanui už pernai pralaimėtą pirmąjį tarpusavio mačą (7:6, 5:7, 6:7). N.Džokovičius rekordinį – 34-ą – kartą pateko į „Didžiojo kirčio“ turnyro finalą.

Po mačo vykusioje spaudos konferencijoje C.Alcarazas pripažino, kad neatlaikė įtampos. Būtent dėl didelio streso jam ir pasireiškė mėšlungis.

„Pirmą kartą karjeroje jaučiau tokią įtampą. Jei kas nors jums sako, kad jiems nėra jokio skirtumo, ar kitoje tinklo pusėje stovi Novakas, ar kas nors kitas, tai žinokite, kad jie jums meluoja. Apmaudu, kad viskas taip susiklostė. Nuvyliau pats save.

Žengiau į kortą jausdamasis puikiai fiziškai pasiruošęs ir tada tai nutiko... Antrajame sete mėšlungį pajaučiau rankose, o trečiajame sete jis apėmė visą kūną. Manau, kad tai susiję su ta įtampa, kurią jaučiau. Nepaisant to, trauktis iš mačo anksčiau laiko nenorėjau. Būtų apmaudu nesugebėti baigti dvikovos“, – kalbėjo C.Alcarazas.

Ispanas sulaukė palaikymo žinutės iš australo Nicko Kyrgioso: „Visa tai yra mokymosi proceso dalis. Esu tikras, kad kiekvienas tenisininkas išgyvena šitą jausmą, kai tave sukausto mėšlungis, jaučiant įtampą tokios didelės reikšmės mače. Ateityje jis išmoks su tuo susitvarkyti ir tada mes galėsime jo prisibijoti“.

Feel for Alcaraz. Just a big learning process, pretty sure every tennis player goes through this feeling. Cramping due to nervous energy and the anxiety of playing a match with this magnitude. He will learn how to deal with this in the future for sure. Then we should be scared🫣

