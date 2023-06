Teniso elito pasaulyje užgimė nauja saldžioji porelė

Ispanė neseniai buvo pastebėta „Roland Garros“ tribūnose, kur stebėjo S.Tsitsipo mačą su austru Sebastianu Ofneriu .

Gandus apie S.Tsitsipo ir P.Badosos romaną dar labiau pakurstė pokyčiai jų „spotify“ paskyrose. Ten abu žaidėjai patalpino naujas profilio nuotraukas, kuriose yra užfiksuoti leisdami laiką kartu.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas have some cute photos together on Spotify



She was also at his match at Roland Garros a few days ago. 🥰 pic.twitter.com/NRclh6MfUR