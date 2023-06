Pirmoji pasaulio raketė Swiatek triumfavo „Roland Garros“ turnyre Paryžiuje

I.Swiatek finalą pradėjo užtikrintai, laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 3:0. Čekė progą atsitiesti turėjo penktajame geime, tačiau I.Swiatek išprovokavo K.Muchovos klaidą ir čekė nerealizavo turėto „break pointo“ (4:1).

Šeštajame geime „break pointą“ turėjo I.Swiatek, bet K.Muchova tada atliko tikslų smūgį ir atsitiesė, galiausiai laimėdama savo padavimų seriją (4:2).

Septintajame geime lenkė susitvarkė su savo padavimais (5:2), o aštuntajame geime „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją ir galingai užbaigė setą (6:2). Tai buvo 7-as iš eilės I.Swiatek laimėtas setas „Didžiojo kirčio“ turnyrų finaluose. Anksčiau šiuolaikinėje teniso eroje nė vienai moteriai ar vyrui nepavyko laimėti pirmųjų 7 žaistų setų „Didžiojo kirčio“ turnyrų finaluose.

Pirmą kartą iniciatyvą perėmusi K.Muchova sunkiai tvarkėsi su spaudimu ir be didesnių vilčių pralaimėjo savo padavimų seriją (5:5). Visgi, vienuoliktajame geime jau I.Swiatek ėmė daryti neišprovokuotas klaidas ir K.Muchova vėl realizavo „break pointą“. Dvyliktajame geime čekė iššvaistė du „set pointus“, kol galiausiai trečiu mėginimu laimėjo setą, kai I.Swiatek padarė neišprovokuotą klaidą.

Po pirmo pralaimėto seto „Didžiojo kirčio“ turnyrų finaluose per karjerą I.Swiatek atrodė kiek sutrikusi. Trečiojo seto pradžioje ji „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir atidavė iniciatyvą į K.Muchovos rankas. Visgi, lenkė netrukus pademonstravo tvirtą charakterį, realizavo „break pointą“ ir atstatė pusiausvyrą (2:2).

Septintajame geime K.Muchova susigrąžino iniciatyvą, kai laimėjo varžovės padavimų seriją. Visgi, prie sienos priremta I.Swiatek išsigelbėjo ir aštuntajame geime realizavo „break pointą“.

K.Muchova devintajame geime vėl turėjo „break poiną“ ir bandė susigrąžinti pranašumą, tačiau lenkė išprovokavo varžovės klaidą, vėliau laimėjo dar du taškus ir atsilaikė (5:4). Dešimtajame geime jau čekė prisidarė problemų paduodama kamuoliuką. K.Muchova atsiliko 15:40 ir suteikė lenkei dvi progas tašku laimėti turnyrą. I.Swiatek užteko jau pirmosios iš šių galimybių – K.Muchova palūžo psichologiškai ir lemiamu metu padarė dvigubą klaidą.

🔙✌️🔙@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa