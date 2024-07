Paryžiuje – įspūdingas teniso legendų mačas: vengrą įveikęs Rafaelis Nadalis kausis su Novaku Džokovičiumi

Veteranas į sau puikiai pažįstamus kortus grįžo demonstruodamas nuostabų žaidimą pirmajame sete. Per jį R.Nadalis laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, o M.Fucsovicsas net neturėjo „break pointų“.

Antrajame sete ilgą laiką iniciatyva priklausė vengrui. Jis spurtavo 3:0 ir galėjo dar labiau padidinti pranašumą, jei šeštajame geime būtų realizavęs vieną iš dviejų „break pointų“. R.Nadalis progos laimėti varžovo padavimų seriją laukė iki devintojo geimo ir nesuklydo (4:5). Visgi, dešimtajame geime ispanas savo padavimų metu neatlaikė varžovo spaudimo – M.Fucsovicsas trečiu bandymu laimėjo „set pointą“.

Trečiojo seto pradžioje abu žaidėjai švaistė „break pointus“, kol R.Nadalis penktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Vengras po kelių minučių galėjo išlyginti rezultatą, bet nerealizavo „break pointo“, o vėliau R.Nadalis įtvirtino pergalę. Tiesa, dešimtajame geime ispanas, pirmaudamas 40:15, ėmė jausti įtampą, pralaimėjo tašką, padarė dvigubą klaidą (40:40) ir vėliau tik trečiu bandymu realizavo „match pointą“.

R.Nadalis ilgą laiką dvejojo, ar jam apskritai verta žengti sekmadienį į kortą, nes tik šeštadienį vakare jis baigė dvejetų mačą su Carlosu Alcarazu. Būtent dvejetuose R.Nadalio šansai pakovoti dėl medalio yra daug didesni, o dabartinėje karjeros stadijoje ispanui atlaikyti didelį krūvį darosi vis sudėtingiau.

Jei R.Nadalis nuspręs tęsti vienetų varžybas, tai antrajame rate jo lauks svajonių mačas prieš vieną pagrindinių visos karjeros varžovų – serbą Novaką Djokovičių (ATP-2).

Novak Djokovic and Rafael Nadal will play each other for 60th Time



H2H: Djokovic leads with 30-29



The Last Dance will take place in the Olympics



The Greatest Rivalry Of All Time 🙌pic.twitter.com/WRoBHrAzsk