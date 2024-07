Paryžiuje – Rafaelio Nadalio pasipiktinimas organizavimu: priėmė sunkų sprendimą

Argentiniečius Maximo Gonzalezą ir Andresą Molteni įveikęs 38-erių ispanas R. Nadalis piktinosi, kad jam reikės vienetų varžybose žaisti po mažiau nei paros.

Į Paryžiaus žaidynes R. Nadalis atvyko ne pačios geriausios sportinės formos, nes praėjusiais metais jam buvo atlikta klubo operacija, po kurios jis į teniso kortus grįžo palyginus neseniai.

Rafa Nadal & Carlos Alcaraz's reaction after winning their first ever doubles match together at the Olympics is priceless! Arms in the air, they share a heartfelt hug. This team is something special. Nadalcaraz all day long! 🎾🇪🇸 #Olympics #tennis

Rafa Nadal ve Carlos… pic.twitter.com/XtRbGJ3MCc

