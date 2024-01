„Partizan“ kvies „Golden State Warriors“ sužaisti rungtynes po atviru dangumi – nori pagerbti mirusį trenerį

Gerbiamas treneris, o anksčiau ir labai gerai vertinamas žaidėjas paliko neišdildomą įtaką tiek „Partizan“, tiek „Warriors“ klubui, todėl dabar Serbijos klubas svarsto galimybę surengti specialų renginį jo palikimui įamžinti.

Belgrado ekipos prezidentas Ostoja Mijailovičius interviu Serbijos leidiniui „Kurir“ pasidalijo galimu planu.

„Svarstome galimybę surengti rungtynes tarp „Partizan“ ir „Golden State Warriors“, skirtas Dejanui Milojevičiui pagerbti Belgrade. Norime surengti rungtynes po atviru dangumi, panašiai kaip šio sezono pradžioje“, – sakė O. Mijailovičius.

Siūlomos Eurolygos ir NBA komandų rungtynės galėtų įvykti prieš sezoną.

„Tai būtų fenomenalu tiek klubams, tiek Serbijai. Nusiųsime jiems kvietimą ir esame pasirengę padengti „Golden State Warriors“ atvykimo ir viešnagės mūsų mieste išlaidas.

Renginys būtų suplanuotas ikisezoninio sezono metu. Dejanas buvo mylimas toje NBA komandoje ir nereikia nė sakyti, kad jis paliko neišdildomą pėdsaką mūsų klube“, – pridūrė O. Mijailovičius.

