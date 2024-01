Pasaulio krepšinio bendruomenė gedi mirusio „Warriors“ trenerio – skyrė jam jautrius žodžius

Vyras itin prastai pasijuto bendros komandos vakarienės metu ir nedelsiant buvo nugabentas į ligoninę. Jam buvo nustatytas širdies smūgis, medikai suskubo vyrui padėti.

Iš pradžių buvo pranešta, kad vyro būklė stabilizavosi. Visgi kiek vėliau situacija pasikeitė ir buvo paskelbta, kad, deja, bet dėl komplikacijų treneris neišgyveno.

NBA lygoje D. Milojevičius dirbo nuo 2021 metų, o prieš tai treniravo Podgoricos „Budučnost“ ir Belgrado „Mega Basket“ klubus.

Kaip krepšininkas serbas žaidė įvairiose Serbijos klubuose, buvo trumpam išvykęs į Ispaniją. Jis atstovavo ir 2001 m. tuometinei Serbijos ir Juodkalnijos rinktinei, kuri Europos čempionate iškovojo auksą.

Jis taip pat tris kartus yra tapęs Adrijos lygos naudingiausiu žaidėju.

„Tu pakeitei mano gyvenimą per tokį trumpą laiką. Svarbiausias dalykas, kurį man pasakei buvo tiesiog šypsokis. Tavo juoko ir šypsenos man visda trūks“, – rašė „ Warriors“ narys Brandinas Podziemskis.

Gero bičiulio mirties buvo sukrėstas ir Toronto „Raptors“ treneris Darko Rajakovičius.

„Pasakiau savo vyrukams, jog jį mylėjau. Man jo jau dabar trūksta, – sunkiai tramdęs ašaras spaudos konferencijoje sakė jis. – Pirmasis mūsų derinys šiose rungtynėse buvo jo. Šį derinį išmokau iš Dejano.“

We are deeply saddened by the loss of Coach Dejan Milojević. Our thoughts are with his family, friends and the entire Warriors organization. pic.twitter.com/5wQd6gdb5P
January 18, 2024

„Jis buvo be galo draugiškas. Jis visada mus ragino šypsotis ir stengtis. Tai didžiulė netektis. Jis niekada nesivaikė karjeros, jam nebuvo svarbu šlovė ar pinigai“, – sakė ir Bojanas Bogdanovičius.

Užuojautą dėl trenerio mirties išraiškė Pau Gasolis, Luka Dončičius, Vasilje Micičius ir kiti garsūs planetos krepšininkai bei treneriai.

Games in the NBA league last night began with a minute of silence in memory of the legend we lost.



Dejan Milojevic, gone but never forgotten. 💔 pic.twitter.com/HaAq4J1RUg
January 18, 2024

My most sincere condolences to Dejan Milojevic's family, friends and everybody at the @warriors organization, what a tragic loss. May his memory be a blessing, rest in peace 🙏🏼 https://t.co/LO4yQSLrlN — Pau Gasol (@paugasol) January 17, 2024

Pocivaj u miru deki! 💔💔💔 pic.twitter.com/bdEFpijm8e — Luka Doncic (@luka7doncic) January 17, 2024