Atmosfera Belgrade „Žalgiriui“ buvo per karšta – lemiamame kėlinyje krito prieš „Partizan“ komandą

Primename, kad pirmąjį komandų susitikimą Kaune taip pat laimėjo svečiai – 85:93.

Ginčo kamuolį laimėjo arenos šeimininkai, tačiau pirmoji ataka nebuvo sėkminga. Iškart po to pirmąjį tolimą metimą smeigė Keenanas Evansas, o po „Partizan“ klaidos Dovydas Giedraitis pridėjo dar du taškus.

Po dar vienos bene identiškos situacijos, kai K. Evansas smeigė tritaškį, o D. Giedraitis vėl perėmė kamuolį ir pelnė du taškus Kauno komanda buvo priekyje jau (12:3).

Kiek priartėjusius šeimininkus „nugesino“ įspūdingas Arno Butkevičiaus tritaškis, tačiau, deja, tuo pačiu atsakė ir PJ Dozieras (15:22).

Likus minutei iki kėlinio pabaigos „Žalgiris“ prarado du kamuolius, o tai leido Belgrado ekipai priartėti per 4 taškus (20:24). Ketvirčio pabaigoje L. Lekavičiui nepavyko sukurti gero metimo ir į pertraukėlę kauniečiai išėjo su trapia persvara (26:22).

Antrąjį ketvirtį atidarė K. Evanso du taškai po perimto kamuolio, o dar du pridėjo Kevarriusas Hayesas (30:22).

„Partizan“ progą priartėti suteikė Rolando Šmito pražanga puolime, o šeimininkai ir vėl sumažino deficitą iki keturių taškų (26:30).

Situaciją apsunkino du netikslūs „Žalgirio“ kapitono tritaškiai, o šeimininkai jau kvėpavo į nugarą – 30:32.

Likus minutei iki ilgosios pertraukos buvęs žalgirietis Zachas Leday pirmąkart ir išvedė savo komandą į priekį (43:41). Nors „Žalgirio“ latvis taisė situaciją, Kevinas Punteris be jokių sunkumų pelnė du taškus iš vidutinio nuotolio ir Kauno komanda į ilgąją pertrauką ėjo su minimaliu deficitu (43:45).

