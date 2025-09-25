Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ ir OLY derybos nepavyko – prancūzas lieka Belgrade

2025-09-25 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 19:50

Pirėjo „Olympiacos“ komanda vis dar ieško papildymo gynėjų grandyje.

F.Ntilikina lieka Belgrade

Pirėjo „Olympiacos“ komanda vis dar ieško papildymo gynėjų grandyje.

REKLAMA
0

„Eurohoops“ skelbė, kad Graikijos čempionai buvo pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą ir buvo pasiryžę sumokėti 300 tūkstančių eurų išpirką, tačiau, galiausiai, serbai nutarė pasilikti žaidėją ir jo neišleido į Graikiją.

OLY Dalano Bantonu, bet šis pirmenybę teikia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubams ir laukia pasiūlymų iš jų. Tuo tarpu akiratyje buvęs Monte Morrisas sukirto rankomis suIndianos „Pacers“.

Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų