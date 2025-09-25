„Partizan“ ir OLY derybos nepavyko – prancūzas lieka Belgrade

„Eurohoops“ skelbė, kad Graikijos čempionai buvo pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą ir buvo pasiryžę sumokėti 300 tūkstančių eurų išpirką, tačiau, galiausiai, serbai nutarė pasilikti žaidėją ir jo neišleido į Graikiją.
OLY Dalano Bantonu, bet šis pirmenybę teikia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubams ir laukia pasiūlymų iš jų. Tuo tarpu akiratyje buvęs Monte Morrisas sukirto rankomis suIndianos „Pacers“.
Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!