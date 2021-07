Paralimpiniai čempionai į paskutinę repeticiją žengs atviromis kortomis

Be Lietuvos rinktinės turnyre dalyvaus Vokietijos, Ukrainos, Belgijos, Turkijos ir Suomijos komandos.

„Turnyras bus labai aukšto lygio. Pažiūrėkime, kokios komandos dalyvauja: Europos čempionai vokiečiai, vicečempionai ukrainiečiai, mes to paties čempionato prizininkai. Be to, iš čia esančių ekipų tik suomiai nedalyvaus paralimpinėse žaidynėse, visi kiti ten vyks“, – varžybų lygį įvertino V. Gecevičius.

Nors turnyre startuos net penkios paralimpinėse žaidynėse dalyvausiančios komandos, tačiau Lietuvos rinktinės strategas neplanuoja per daug slėpti taktinių gudrybių nuo varžovų.

„Turime du tikslus – ir save patikrinti, ir varžovus pačiupinėti. Seniai žaidėme su turkais ir ukrainiečiais, o su vokiečiai teko neseniai susitikti. Neaišku, kokios sudėties atvažiuos belgai, kurių lyderis traumuotas ir nežaidžia turnyruose. Seniai varžėmės ir su suomiais. Taigi, tikslai aiškūs.

Bandyti kažką slėpti? Nemanau. Jeigu kažko neišbandysi, reiškia, nepatikrinsi, kaip tai veikia ar neveikia. Mūsų sudėtis stabili, žaidimo stilius tas pats, tai kažkokių didelių paslapčių nelabai ir turime. Be to, mūsų varžovai žais kitoje paralimpinių žaidynių grupėje. Žaisime atviromis kortomis, bet vieną kitą kozirį rankovėje vis tiek gal paslėpsime ir paruošime žaidynėms“, – dėstė V. Gecevičius.

Rugpjūčio 24 – rugsėjo 5 d. Tokijuje vyksiančiose paralimpinėse žaidynėse Lietuvos golbolo rinktinės varžovės A grupėje bus Brazilijos, Alžyro, JAV ir Japonijos ekipos. B grupėje varžysis Vokietijos, Belgijos, Ukrainos, Kinijos ir Turkijos nacionalinės komandos.

„Šiemet pasirengimui turėjome tris turnyrus. Sakyčiau, kad pandemijos sąlygomis tai net labai neblogai. Aišku, jeigu pažiūrėtume, kad per pusantrų metų startavome tris kartus, tai tikrai mažai“, – sakė treneris.

V. Gecevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė kelialapį į Tokijo žaidynes iškovojo 2019 m. JAV vykusiame atrankos turnyre, kur tapo varžybų čempione.

Lietuvos golbolo rinktinė Tokijuje gins čempionės titulą, 2016 m. iškovotą Rio de Žaneiro žaidynėse. Iš viso mūsų rinktinė paralimpine prizininke yra tapusi tris kartus: 2000 m. Sidnėjuje iškovojo sidabrą, 2008 m. Pekine šį pasiekimą pakartojo, o 2016 m. Brazilijoje pasiekė skambiausią visų laikų pergalę – auksą.

Tarptautinio golbolo turnyro Vilniuje vieta: Vilniaus krepšinio mokyklos salė (Birželio 23-sios g. 10A)

Lietuvos rinktinės tvarkaraštis Tarptautiniame golbolo turnyre Vilniuje:

Penktadienis, liepos 23 d.

09.00 val. Lietuva – Ukraina

12.00 val. Lietuva – Vokietija

17.00 val. Belgija – Lietuva

Šeštadienis, liepos 24 d.

10.00 val. Lietuva – Suomija

12.00 val. Turkija – Lietuva

16.00 val. Pusfinalis 1

17.30 val. Pusfinalis 2

Sekmadienis, liepos 25 d.

09.00 val. Rungtynės dėl 5 vietos

10.30 val. Rungtynės dėl 3 vietos

12.00 val. Finalas