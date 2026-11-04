PAOK neteko Osmano: dėl menisko traumos puolėjas ilgai nežais

Cedi Osmanui prireiks nuplyšusios kelio menisko operacijos, dėl kurios iš rikiuotės iškristi teks ilgam laikui – apie pusei metų.
Panašus likimas ištiko ir Pirėjuje žaidžiantį Jeaną Montero.
31 metų 204 cm ūgio puolėjas Europos taurėje per 31 minutę pelnė 22,2 taško, atkovojo 4,3 kamuolio, atliko 1,7 perdavimo bei rinko 24,5 naudingumo balo.
PAOK treniruoja Andrea Trinchieri, o čia žaidžia Donatas Motiejūnas.
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