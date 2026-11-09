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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ atsisveikino su treneriu

2026-11-09 18:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 18:42
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Futbolo klubas „Panevėžys“ tarpsezonį pradės nuo naujojo trenerio paieškų. Komandai kitais metais nevadovaus 58-erių strategas Toni Korkeakunnas – suomis nusprendė sugrįžti į gimtinę.

Toni Korkeakunnas | Organizatorių nuotr.

Futbolo klubas „Panevėžys“ tarpsezonį pradės nuo naujojo trenerio paieškų. Komandai kitais metais nevadovaus 58-erių strategas Toni Korkeakunnas – suomis nusprendė sugrįžti į gimtinę.

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„Panevėžio“ klubo vadovybė dar prieš kurį laiką pradėjo derybas su T. Korkeakunnu dėl kontrakto pratęsimo. Vis dėlto vyr. treneris sulaukė pasiūlymo imtis naujo darbo Suomijoje ir pranešė komandai apie sprendimą perimti sporto direktoriaus postą Helsinkio „Gnistan“ ekipoje.

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Tai – gilias tradicijas turintis Suomijos aukščiausiosios lygos klubas, kuriame T. Korkeakunnas baigė profesionalaus futbolininko karjerą ir sulaukė pirmųjų patirčių vyr. trenerio poste.

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Suomis „Panevėžio“ vairą perėmė balandžio pradžioje ir vadovavo ekipai 31-ame oficialiame mače. Aukštaitijos sostinės komanda per tą laiką pasiekė 12 pergalių, 4 kartus sužaidė lygiosiomis bei patyrė 15 pralaimėjimų, iš kurių vieną – po baudinių serijos.

Futbolo klubas „Panevėžys“ dėkoja T. Korkeakunnui už profesionalumą, kartu praleistą laiką bei linki sėkmės būsimoje karjeros stotelėje.

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