Moterų A lygos 27 turo apžvalga: čempionės galingai užbaigė sezoną

Kitų dviejų prizininkių tarpusavio akistatą tarp „Žalgirio“ ir „Žalgirio“–MRU darsyk laimėjo Marko Razmarato treniruojama komanda, kuri per visą šį sezoną savo bendaravardėms nė karto nenusileido.
Trečioji turo dvikova tarp „Bangos“ ir „TransINVEST“ baigėsi lygiosiomis. Tai reiškia, kad gargždiškės nepasinaudojo dar viena proga pakilti į ketvirtą poziciją, o Vilniaus rajono komanda užsitikrino šeštą vietą ir į turnyro lentelės apačią nenukris.
FK „Gintra“ 1:0 FA „Šiauliai“
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Nors „Šiauliai“ po kampinio sukūrė pirmą pavojingesnį rungtynių epizodą, vis tik „Gintra“ buvo arčiau, kad išsiveržtų į priekį. Dar neįpusėjus pirmajam kėliniui, už žaidimą ranka į „Šiaulių“ vartus buvo skirtas baudinys, kurio Laura Kubiliūtė nerealizavo. Fantastiškai sužaidė Greta Lukjančukė, kuri sureagavo ne tik į patį baudinį, bet ir į pakartotinį smūgį iš kelių metrų.
„Gintra“, kaip ir buvo galima tikėtis, buvo geresnė komanda aikštėje, tačiau labai pavojingų epizodų iki 80 minutės nesukūrė nei vieno. Tik tuomet į baudos aikštelę įsiveržusi rezultatyviausia sezono žaidėja Khrystyna Pereviznyk buvo pargriauta ir už pražangą buvo skirtas baudinys.
Šįkart prie žymos stojo Sabrina Amorim. Ji smūgiavo į kairį kampą, G. Lukjančukė šoko į dešinę ir „Gintra“ išsiveržė į priekį. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis įskaitytas įvartis Saulės miesto derbyje.
Laikrodžiui jau skaičiuojant paskutines dvikovos akimirkas, po kampinio šeiminininkės darsyk pasiuntė kamuolį į tinklą, tačiau dėl pražangos prieš vartininkę, įvartis nebuvo įskaitytas.
Kauno rajono FA1:9 FK „Gintra“
FIFA+ rungtynių įrašas | Santrauka ir komentarai | Statistikos protokolas
Nors tarp komandų turnyro lentelėje milžiniška praraja ir didžioji dauguma, tikėtina, neabejojo „Gintros“ pergale, tačiau tik ne taip lengvai ir tik ne tokiu dideliu skirtumu. Pirmasis įvartis krito sužaidus beveik trečdalį pirmajame kėlinyje. Po Lauros Kubiliūtės smūgio iš už baudos aikštelės ribų kamuolys atsitrenkė į skersinį, grįžo į aikštę, o ten pirma prie kamuolio suskubo Julia Dias De Souza, išvedusi savo komandą į priekį.
Šeimininkės nesutriko. Anaiptol, jos ne tik drausmingai gynėsi, bet ir po kampinio bei Idowu Oluwadami Kuku smūgio galva sugebėjo išlyginti rezultatą. Toje situacijoje „Gintros“ vartininkė Gabrielė Vasilenko dar sugavo kamuolį, tačiau jis jau buvo kirtęs vartų liniją.
Kad ir kiek džiaugsmo tas įvartis suteikė kaunietėms, tačiau jis truko neilgai. Tiesiog jėgų santykis aikštėje buvo nevienodas, o tokio kalibro žaidėjos, kaip Khrystyna Pereviznyk, kauniečių treneris Karolis Jasaitis savo dispozicijoje neturi. Būtent ukrainietė perlaužė rungtynes savo komandos naudai, iki pertraukos dusyk pasiuntusi kamuolį į tinklą bei savo įvarčių taupyklę padidinus iki aštuoniolikos. Pirmas įvartis buvo įmuštas maždaug iš dešimties metrų, antras – meistriškai nuleidus parašiutą vartininkei už nugaros smūgiu iš už baudos aikštelės ribų.
Prieš pat pertrauką „Gintrai“ įvartį pelnė ir Sabrina Amorim, o po pertraukos prasidėjo negailestingas varžovių triuškinimas. Per 31 minutės intervalą pasižymėjo keturios skirtingos čempionių komandos žaidėjos – Anni Hakasalo dukart, Tamara Brown, Elisabeth Mideva Lwangu ir Lidiane Ribeiro po kartą.
FK „Banga“ 1:1 FK „TransINVEST“
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„Banga“ per pastarąjį mėnesį turėjo ne vieną ir ne dvi progas turnyro lentelėje aplenkti „Šiaulius“, tačiau vis kažko pritrūkdavo. Labai panašiai ir šįkart – gargždiškės geriau pradėjo rungtynes, pirmajame kėliny valdė situaciją, kūrė progas, tačiau „TransINVEST“ vartininkė Margarita Panova sėkmingai gelbėjo savo komandą.
Antrojo kėlinio pradžią šeimininkės tarytum pramiegojo. Pirmos savo atakos metu rezultatyviausia Vilniaus rajono futbolininkė Oumou Donzo įsiveržė į baudos aikštelę, o ten ją net kelis kartus lydėjo sėkmė, kol galiausiai kamuolys atsidūrė vartų tinkle.
O. Donzo 77 minutę turėjo dar vieną labai gerą galimybę pasižymėti, tačiau, bendrai vertinant, antrasis kėlinys priklausė Andrėjai Tamošauskaitei. „Bangos“ lydere šiame sezone tapusi jaunoji A. Tamošauskaitė nardė tarp varžovių, kūrė progas komandos draugėms, tačiau išlyginamojo įvarčio šeimininkėms teko laukti iki 80 minutės.
Lemiamame epizode A. Tamošauskaitė tiesiog ant lėkštutės padėjo kamuolį Natachai Dionai Bibi, kuri jau gulėdama ant sintetinės dangos iš metro pelnė paskutinį dvikovos įvartį.
FK „Žalgiris“ 1:0 MFA „Žalgiris“–MRU
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Nepaisant to, kad abi komandos jau žinojo savo galutines vietas turnyro lentelėje, derbio pralaimėti nenorėjo niekas. Ypač vicečempionėmis tapusios „Žalgirio“–MRU futbolininkės, kurios iki šiol šiame sezone su bendravardėmis dusyk buvo sužaidusios lygiosiomis, o kartą pralaimėjusios.
Pirmoji į vartų plotą smūgį atliko Ugnė Lazdauskaitė, tačiau nesužaidus dvidešimties minučių dar geresnį šansą turėjo Irina Topal. Prasiveržusi dešiniuoju kraštu, ji smūgiavo nestipriai, tačiau viešnių vartininkė jau tik akimis palydėjo kamuolį, kai šis riedėjo visiškai šalia vartų. Dar vieną šansą iki pertraukos turėjo Marta Lipnickaitė, kuri nepasinaudojo Jhoany Contreras perimtu kamuoliu, atliktu reidu ir geru perdavimu į baudos aikštelę. M. Lipnickaitės smūgiuotas kamuolys praskriejo virš vartų.
Antrasis kėlinys kiek geriau prasidėjo viešnioms. Darkart varžovių vartininkės Aušrinės Bikutės budrumą patikrino U. Lazdauskaitė, o Erika Šupelytė po tolimo smūgio sudrebino vartų konstrukciją, pataikiusi į virpsto ir skersinio sandūrą.
Vienintelis rungtynių įvartis buvo įmuštas trečią kompensuotą teisėjo laiko minutę. Tuomet į viešnių vartus buvo skirtas baudos smūgis, o iš 25 metrų I. Topal smūgiavo nepriekaištingai.
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Oficialus čempionato finišas – lapkričio 15 dieną. FK „TransINVEST“ priims Kauno rajono FA atstoves, tuo metu kituose stadionuose išsispręs klausimas dėl ketvirtos vietos. Gargždiškės namie rungsis su „Žalgiriu“–MRU, o FK „Žalgiris“ žais prieš šiaulietes.
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