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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S06E11: Toplygos metai

2026-11-09 16:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 16:56
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Sekmadieninis Toplygos finišas paskatino „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjus į studiją susiburti pirmadienį. Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas per rekordiškai ribotą laiką perbėgo per esminius 36-ojo turo įvykius, įvertino komandų pasirodymus ir atliko prieš sezoną Fotelių Ekspertų sudėliotų galutines turnyrinių rikiuočių reviziją.

FutbolasLT | Sportas.lt nuotr.

Sekmadieninis Toplygos finišas paskatino „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjus į studiją susiburti pirmadienį. Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas per rekordiškai ribotą laiką perbėgo per esminius 36-ojo turo įvykius, įvertino komandų pasirodymus ir atliko prieš sezoną Fotelių Ekspertų sudėliotų galutines turnyrinių rikiuočių reviziją.

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Atsisveikindami su Toplygos sezonu tinklalaidės kūrėjai pasiūlė kandidatus į Geriausio metų žaidėjo ir trenerio nominacijas, o taip pat išrinko preliminarų geriausių žaidėjų ketvertuką pagal bazines pozicijas.

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Futbolo trupinių rubrikoje aptarę Pirmos lygos sezono finišą ir trečiadienį vyksiančias Auksines Kretingos „Minijos“ ir Plungės „Babrungo“ rungtynes, tinklalaidės kūrėjai peržvelgė Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, pasiūlė žiūrovams atspėti Lietuvos ir Lichtenšteino rungtynių rezultatą, atsakė į dar neatsakytus tinklalaidės žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!

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