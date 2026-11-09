FutbolasLT_S06E11: Toplygos metai

Paaiškėjo, kad visi savo prognozėse vienbalsiai skyrė čempionų titulą „Kauno Žalgiriui“, visi stipriai nuvertino Vilniaus rajono „TransINVEST“ galimybes ir taip pat vieningai pervertino „Panevėžio“ šansus.
Atsisveikindami su Toplygos sezonu tinklalaidės kūrėjai pasiūlė kandidatus į Geriausio metų žaidėjo ir trenerio nominacijas, o taip pat išrinko preliminarų geriausių žaidėjų ketvertuką pagal bazines pozicijas.
Futbolo trupinių rubrikoje aptarę Pirmos lygos sezono finišą ir trečiadienį vyksiančias Auksines Kretingos „Minijos“ ir Plungės „Babrungo“ rungtynes, tinklalaidės kūrėjai peržvelgė Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, pasiūlė žiūrovams atspėti Lietuvos ir Lichtenšteino rungtynių rezultatą, atsakė į dar neatsakytus tinklalaidės žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!
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