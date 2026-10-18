„Panathinaikos“ iškovojo pergalę: puikūs Francisco ir grįžusio Nunno pasirodymai

Željko Obradovičiaus auklėtiniai namie 95:75 (26:13, 26:16, 23:17, 20:29) nugalėjo Atėnų „Peristeri“ (2/1).
PAO dominavo viso mačo metu, o vadeles atleido tik ketvirtame kėlinyje pasiekę 30 taškų persvarą (85:55).
Vėl ryškiai žaidė buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco – 14 minučių, 15 taškų (3/3 dvitaškių, 3/5 tritaškių), 2 rezultatyvūs perdavimai, perimtas kamuolys, 2 klaidos, 2 pražangos ir 14 naudingumo balų.
Po traumos grįžęs Kendrickas Nunnas pirmame savo mače šį sezoną sužaidė 21 minutę bei spėjo surinkti 18 taškų (4/6 tritaškių) ir išdalinti 6 rezultatyvius perdavimus.
16 taškų prie pergalės pridėjo Kostas Mitoglou (6/7 dvitaškių, 11 atk. kam.), 11 – Nigelas Hayesas-Davisas (1/5 dvitaškių), 9 – Juancho Hernangomezas (11 atk. kam.).
Svečiams 13 taškų pelnė Manolis Chatzidakis, 12 – Noah Freidelis (3/7 tritaškių).
„Panathinaikos“ artimiausią mačą sužais Eurolygoje – ketvirtadienį į svečius atvyksta Vitorijos „Baskonia“.
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