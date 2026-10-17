ASVEL po sunkios pergalės Prancūzijoje ruošiasi akistatai su „Žalgiriu“

Eurolygos klubas išvykoje po pratęsimo palaužė Limožo CSP (1/3) – 97:94 (28:27, 23:22, 18:16, 17:21, 11:8).
Ketvirtame kėlinyje likus žaisti 19 sekundžių D.J.Horne’as rezultatą lygino tritaškiu (86:86). ASVEL rengė ilgą atsaką, kuris baigėsi netiksliu Nate’as Sestinos metimu.
Papildomoje atkarpoje vėl netrūko intrigos – Patty Millsas likus žaisti 13 sekundžių rezultatą persvėrė baudų metimais (95:94). Vilerbano klubas apsigynė, Joelis Bolomboy’us sumetė baudų metimus, o antrąjį pratęsimą išplėšti bandęs Nicolas Langas iš toli metė pro šalį.
Nugalėtojams 19 taškų sumetė N.Sestina (5/6 tritaškių), 14 – P.Millsas (5 atk. kam., 2/10 tritaškių), 13 – Jae’us Crowderis (6 atk. kam., 2/10 metimų), 12 – Hugo Bessonas, 10 – Tyty’us Washingtonas (6 rez. perd.).
Limožo klubui 17 taškų pelnė D.J.Horne’as (4/10 dvitaškių, 3/10 tritaškių), po 14 – Louisas Labeyrie (6 atk. kam., 5/6 dvitaškių), N.Langas ir Gavinas Ware’as (5 atk. kam., 5/6 dvitaškių), 13 – Mamadou Guisse (9 atk. kam., 5 rez. perd.), 10 – Hugo Invernizzi (5 rez. perd., 5 rez. perd.).
Buvęs žalgirietis Tai’us Websteris sužaidė 9 minutes ir liko be taškų.
La mairie de Limoges s’effondre… 🥹 Classé monument historique, le bâtiment existait depuis 150 ans (1876) https://t.co/UW3Ej8UNm3REKLAMAREKLAMA— Destination Télé (@DestinationTele) October 17, 2026
Rungtynės virto makabrišku įvykiu – gerbėjai arenoje stebėjo dramą, kol Limože liepsnojo nuo 1876-ųjų stovėjusi ir istoriniu monumentu laikyta miesto rotušė. Pastatą padegė visoje Prancūzijoje neramumus keliantys protestuotojai.
ASVEL laukia kelionės į Lietuvą – penktadienį Eurolygos mače prancūzai svečiuosis pas Kauno „Žalgirį“.
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