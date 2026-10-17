„Bayern“ galingai įveikė „RB Leipzig“, „Borussia“ nelaimėjo

Miuncheno „Bayern“ komanda šventė dar vieną įspūdingą pergalę. Šį kartą jie 6:1 nušlavė „RB Leipzig“ atstovus.
Dar pirmajame kėlinyje Miuncheno komanda į varžovų vartus siuntė tris įvarčius be atsako. Luizas Diazas, Aleksandras Pavlovičius ir Michaelas Olise pasižymėjo po kartą.
Po pertraukos L. Diazas dar du kartus džiaugėsi įvarčiu bei „hat-tricku“, o be savo įvarčio neliko ir Harry Kane`as. Varžovams įvartį rungtynių pabaigoje pelnė Andrija Maksimovičius.
Kitose rungtynėse „Borussia“ 0:0 užbaigė susitikimą su Berlyno „Union“.
Tokie turo rezultatai leido pasikeisti „Bundesliga“ lyderiams. „Bayern“ (14 taškų) pavijo „Borussia“ (14 taškų) ir dėl geresnio įvarčių santykio žengia pirma.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.