Pamatykite: netaikliu baudos smūgiu Ronaldo nokautavo rungtynių operatorių

Šeštojo turo rungtynėse C. Ronaldo pelnė įvartį, o „Al Nassr“ 3:1 nugalėjo „Al Raed“ klubą. Visgi, šios rungtynėse internete išpopuliarėjo ne dėl savo rezultato, o dėl netiksliai šios komandos žvaigždės atlikto baudos smūgio.

Galingai portugalo atliktas baudos smūgis pataikė tiesiai rungtynes filmavusiam darbuotojui į galvą. Šis po praleisto smūgio kuriam laikui prarado pusiausvyrą.

Cameraman got hit by Ronaldo's free kick for Al-Nassr 😅



