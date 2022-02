Pamatykite: „Everton“ ir „Man City“ išreiškė palaikymą Ukrainai, Oleksandras Zinčenka nesuvaldė ašarų

Prieš rungtynes jis jausmingai apsikabino su „Everton“ atstovaujančiu tautiečiu Vitalijumi Mykolenko.

Man City's Zinchenko and Everton's Mykolenko embrace before their Premier League matchup 🇺🇦 pic.twitter.com/TsNrxjQKI6

Vienas geriausių Ukrainos futbolininkų O. Zinčenka kiek anksčiau rašė, kad savo šalies niekam neatiduos. Po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainos teritoriją, futbolininkas parašė naują, šį kartą dar piktesnę žinutę.

O.Zinčenka patalpino Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuotrauką, pavadino jį „padugne“ ir palinkėjo pačios skausmingiausios mirties. Tiesa, jo įrašą „instagram“ tinklas ištrynė.

Primename, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie karinę padėtį šalyje, kadangi Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pripažino Donecko Liaudes ir Luhanso Liaudies Respublikas bei pradėjo karinius veiksmus Ukrainoje.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh