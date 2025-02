Pakvipo istorija: Sakramente – Jono Valančiūno ir Domanto Sabonio duetas!

Po mainų Vašingtono „Wizards“ ekipą papildys Sidy Cissoko bei du antrojo rato šaukimai.

2023 m. NBA naujokų biržoje San Antonijo „Spurs“ pasirinko S. Sisoką 44-uoju šaukimu, o Sakramento „Kings“ ekipoje 20-metis prancūzas atsidūrė prieš kelias dienas po mainų su San Antonijo „Spurs“.

Sakramento klubas kovoja dėl vietos atkrintamosiose, todėl vidutiniškai po 11,5 taško per rungtynes pelnantis ir po 8,2 kamuolio atkovojantis aukštaūgis bus rimta paspirtis nuo suoliuko ir aikštelėje turėtų tapti D. Sabonio atsarginiu.

Tai trečias kartas, kai du lietuviai rungtyniaus viename NBA klube. Anksčiau Toronto „Raptors“ komandoje J. Valančiūnas yra žaidęs su Linu Kleiza. Taip pat Žydrūnas Ilgauskas yra žaidęs su Martynu Andriuškevičiumi Klivlando „Cavaliers“.

Šie mainai kažkiek panašūs į garsiuosius Luka Dončičiaus ir Anthony Daviso mainus, nes apie juos nieko nebuvo šnekama, o J. Valančiūno paslaugomis labiausiai domėjosi Fynikso „Suns“.

The Washington Wizards are trading Jonas Valanciunas to the Sacramento Kings for Sidy Cissoko and two second-round picks, sources tell ESPN.