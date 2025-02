Mainai Jono Valančiūno klube – atvyksta NBA čempionas, komandą palieka startinio penketo žaidėjas

„CBS Sports“ žurnalistas Billas Reiteris patvirtino, kad Milvokio „Bucks“ iškeitė vieną pagrindinių čempioniško sezono kalvių Khrisą Middletoną į Vašingtono „Wizards“ krašto puolėją Kyle'ą Kuzmą, o į sandorį taip pat įtrauktas „Bucks“ 23-aisis šių metų naujokų biržos šaukimas AJ Johnsonas.

„Bucks“ taip pat gaus antrametį 206 cm. puolėją Patricką Baldwiną Jr ir antrojo rato šaukimą.

Šią naujieną netrukus patvirtino ir ESPN apžvalgininkas Shamsas Charania.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE

