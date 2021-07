Maskoliūnas – apie JV ir Sabo duetą finale ir Dončičiaus magiją: „Nesitikiu jokių stebuklų“

Mūsiškiai pusfinalyje įveikė Lenkiją 88:69 (23:19, 23:26, 16:6, 26:18).

Per pirmą mačo pusę Lietuva lenkams leido pelnyti net 45 taškus. Vis tik po pertraukos pamatėme visiškai kitokią gynybą – lenkai daugiau nei penkias minutes nepelnė nė taško, per visą kėlinį jų galiausiai surinko vos 6, o per antrą mačo pusę – 24.

„Pradėjome gynyboje būdami nepakankamai agresyvūs, per pirmas dvidešimt minučių padarėme tik 5 pražangas. Labai daug lengvų taškų, daug metimų, kurių buvome susitarę neleisti ir apsunkinti. Po pertraukos jau gynėmės puikiai, kai kurios atkarpos buvo nuostabios. Taip turime žaisti. Žinome, kad rytoj varžovams negalėsime to leisti. Turime ateiti su tokia gynyba, kokia buvo antroje mačo pusėje“, – po mačo sakė D. Maskoliūnas.

Finale Lietuva susitiks su Slovėnija – jis įvyks sekmadienį, 19.30 val. Šio mūšio laimėtojas ir gaus teisę žaisti Tokijo žaidynėse, kurios startuos jau liepos 23 d.

Čia reikės stabdyti L. Dončičių, kuris šioje atrankoje renka po 18 taškų, 10,7 rezultatyvaus perdavimo ir 7 atkovotus kamuolius.

„Manau, kad finale svarbiausia bus gynyba. Jie turi žaidėją, kuri sustabdyti – labai sunku. Turime planą, bandysime minimalizuoti pražangas prieš jį ir jo perdavimus. Luka yra trigubų dublių su 30 taškų NBA žaidėjas – nesitikiu jokių stebuklų rytoj, turėsime laikytis plano ir tiek.

Nesu burtininkas, Dončičių bando sustabdyti stipriausi NBA žaidėjai, bet nelabai visiems sekasi. Neturiu stebuklingų galių ir puikiai suprantame, kokio kalibro jis. Iš jo ateina ne tik taškai, bet ir išprovokuotos pražangos, perdavimai. Reikia kuo įmanoma labiau jį priversti jaustis mažiau komfortabiliai. Tai yra mūsų užduotis. Žinau, kad mūsų žaidėjai yra ambicingi ir kiekvienas iš jų turi norėti ir tikiu, kad nori parodyt, kad galima kiek įmanoma pristabdyti Luką. Jis daro viską ir mes negalime jam leisti to.

Patys turime daug vietų puldami, kur galime juos bausti ir bandysime tą daryti“, – apie laukiantį finalą sakė treneris.

Mačą su lenkais D. Maskoliūnas pradėjo kiek neįprastu penketu – jame pirmą kartą žaidė Arnas Butkevičius, o priekinę liniją sudarė abu NBA bokštai – Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas. Jie kartu žaidė ilgiausiai per visą pasiruošimo ir turnyro laiką. Abu juos penkete matysime ir finale prieš Slovėniją.

„Vienareikšmiškai juos matysime ir rytoj kartu, nes tai yra mūsų smogiamoji jėga. Jie neturi tokio kalibro žaidėjų, kuriuos galėtų pastatyti prieš J. Valančiūną ar D. Sabonį. Mums reikia susitarti dėl gynybos, nes žinome, kokio profilio jų aukšti žaidėjai. Apsigalvosime, apsižiūrėsime, bet faktas, kad smūgiuosime su jais“, – atskleidė D. Maskoliūnas.