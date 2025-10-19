Pakutinsko diskvalifikacija MMA turnyre Vilniuje sukėlė sirgalių pasipiktinimą

Karjerą po kovos su kartvelu Shota Beltemidze (28-4-1) norėjęs užbaigti T. Pakutinskas parteryje atliko neteisėtus smūgius į pakaušį, po kurių lietuvio varžovas nebepakilo nuo grindų ir teisėjai nusprendė diskvalifikuoti T. Pakutinską bei pergalę įskaityti Sh. Beltemidze.
„Tikiuosi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kovą kuo greičiau“, – sakė T. Pakutinskas.
Teisėjų sprendimas patiko ne visiems. Dalis sirgalių iš Lietuvos buvo įsitikinę, kad Sh. Beltemidze tik vaidino, jog buvo sužeistas.
Kartvelas vienam iš tokių fanų pateikė savo atsaką: „Eik n*****, s***“.
Tai jau antroji T. Pakutinsko kova iš eilės, kuri pasibaigė keistomis aplinkybėmis. Dar 2024 m. lapkritį vykusiame „King of Kings 124“ turnyre T. Pakutinskas kovą su Nyderlandu kovotoju Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo. Tą sykį likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas. Sunkiai viena akimi matęs S. Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T. Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas nutraukė kovą nepaskelbęs nugalėtojo.
S. Romanovas netruko sureaguoti į šeštadienio įvykius Vilniuje.
„UTMA ir „Brave CF“ bent jau yra profesionalios organizacijos – jei kas imasi nelegalių veiksmų, tai užsidirba diskvalifikaciją. Dar vienas klounas lauk iš šio sporto“, – rašė S. Romanovas.
Sh. Beltemidze su S. Romanovo nuomone sutiko: „Taip, brolau, tu teisus“.
