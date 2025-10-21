Pagaliau! Europos taurėje – pirma „Neptūno“ pergalė

Rungtynių pradžia buvo nerezultatyvi, o pirmuosius taškus baudomis pelnė Ericas Reedas – 2:0. Klaipėdiečius į priekį tritaškiu išvedė Arnas Velička (3:2), tačiau tuo pačiu atsakė ir E.Reedas – 5:3. Svečių pranašumas pirmajame kėlinyje buvo šoktelėjęs iki 4 taškų (14:10), tačiau tuomet iš toli pataikė Donatas Tarolis – 13:14. L.J.Thorpe’as pasižymėjo dvitaškiu (16:13), tačiau klaipėdiečiai smeigė du tritaškius – 19:16. Rezultatą svečiai lygino (21:21), o per likusią kėlinio dalį abiems komandoms gintis sekėsi itin sunkiai. Po pirmojo ketvirčio klaipėdiečiai turėjo 3 taškų pranašumą – 35:32.
Antrajame ketvirtyje komandų rezultatyvumas jau krito. Įpusėjus ketvirčiui šeimininkų pranašumą tritaškiu didino Arnas Beručka (40:36), o tolimą metimą pridėjo ir D.Tarolis – 43:36. Klaipėdiečiai didino persvarą iki dviženklės (47:37), tačiau tuomet dvitaškiu pasižymėjo Zacharie Perrinas – 39:47. Klaipėdos klubo pranašumas iki 14 taškų augo po Z.Watermano tritaškio (55:41), o po dviejų kėlinių G.Petrausko auklėtiniai turėjo 10 taškų pranašumą – 57:47.
Hamburgo komanda ėmė artėti (51:57), o prabėgus 3 minutėms ekipas skyrė vos 4 taškai – 55:59. Donatas Tarolis ir Rihardas Lomažas turėjo atsaką, tad padėtį „Neptūnas“ stabilizavo – 66:58. Po Zane‘o Watermano tritaškio klaipėdiečiai įgijo jau dviženklį pranašumą (73:61), bet svečių padėtį gerino baudų metimai, kurių pataikyta trys iš eilės – 64:73. Kennethas Ogbe‘as ir L.J.Thorpe‘as pataikė iš toli, „Towers“ kvėpavo į nugaras šeimininkams ir po trečio kėlinio atsiliko tik 73:75.
R.Lomažas ir M.Pacevičius siekė išlaikyti priekyje „Neptūną“, bet L.J.Thorpe‘as smaigstė vieną tolimą metimą po kito – 80:83. Būtent buvęs Utenos „Juventus“ ir „Šiaulių“ legionierius išlaikė „Towers“ šalia, tiesa, pražangų limitas sustabdė legionierių. „Neptūnas“ ėmė artėti pergalės link (90:82), bet intrigą išlaikė Justinas Davisas. R.Lomažui skirta pražanga puolime, kuomet liko minutė, tai leido „Towers“ artėti (86:90), bet A.Beručka irgi susimetė baudas. Lengvų taškų rinkti stojo J.Davisas – 88:92. Po baudų metimų serijos „Neptūnas“ pergalę išsaugojo.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 20, Rihardas Lomažas 16, Harrisonas Cleary 13, Arnas Velička 12 (6 atk. kam., 7 rez. perd.), Arnas Beručka ir Zane‘as Watermanas – po 11, Martynas Pacevičius 10 (11 atk. kam.).
„Towers“: L.J.Thorpe‘as 22, Ericas Reedas 17 (1/11 trit.), Justinas Edleris Davisas 15 (7 atk. kam.), Zsomboras Maronka 10.
