Po pralaimėjimo vyriausiasis vilniečių komandos treneris Nedas Pacevičius buvo griežtas savo auklėtiniams.
„Nuviliantis pasirodymas. Nėra, ką kalbėti. Sirgalių reikia atsiprašyti už tą vaizdą, kurį jie matė šiandien. Nežinau, kodėl renkamės rungtynes, kurios svarbios, o kurios ne. Tai yra didelė problema, kuri buvo ir praėjusiame sezone. Nežinau, kodėl taip vyksta ir bandysime jų ieškoti“, – kalbėjo N.Pacevičius.
– Buvo kalbėta apie rungtynių svarbą, kad krentate į ketvirtą vietą KMT?
– Kalbėjome, rodėme, paišėme. Ant lentos, ant lapų viskas buvo surašyta. Kas liko ir kokios svarbos rungtynės. Žaidėjams šiandien buvo vienodai.
– Ko dar pasigedote?
– Viskos pasigedau. Momentais nepažinau savo komandos. Turime kažkokius susitarimus. Buvo prastesnių, geresnių rungtynių. Kažkas nepavykdavo taktiškai. Šiandien 80 proc. laiko viską darėme atvirkščiai. Atsakomybė krenta treneriams, bet ir žaidėjai truputį turi pasižiūrėti į save.
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