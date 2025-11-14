 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Pacevičius patyrė sunkią kelio traumą – sezonas baigtas

2025-11-14 14:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 14:45

Klaipėdos „Neptūno“ klubas paskelbė apie traumuoto Martyno Pacevičiaus būklę.

M.Pacevičius ilgam krenta iš rikiuotės (Gintaro Šiupario nuotr.)

Klaipėdos „Neptūno“ klubas paskelbė apie traumuoto Martyno Pacevičiaus būklę.

0

Pasak pranešimo, aukštaūgiui plyšo vidinis kolateralinis kelio raištis. Jam prireiks operacijos, o be krepšinio praleis mažiausiai 6 mėnesius, tas sezonas praktiškai yra baigtas.

28 metų 205 cm ūgio M.Pacevičius traumą patyrė Europos taurės turnyro rungtynėse su Jeruzalės „Hapoel“ ekipa. Šiame turnyre jis per 15 minučių įmesdavo 6,6 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 8,6 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) M.Pacevičiaus statistika siekė 7 taškus, 4,4 atkovoto kamuolio ir 8,1 naudingumo balo per 17 minučių.

„Neptūnui“ reikės ieškoti iškart dviejų „penktų numerių“, nes neseniai ekipą paliko Jamesas Karnikas. Taip pat spraga atsivėrė ir lengvojo krašto puolėjo pozicijoje, nes buvo atsisveikinta su Jordanu Tuckeriu.

