Pacevičius patyrė sunkią kelio traumą – sezonas baigtas

Pasak pranešimo, aukštaūgiui plyšo vidinis kolateralinis kelio raištis. Jam prireiks operacijos, o be krepšinio praleis mažiausiai 6 mėnesius, tas sezonas praktiškai yra baigtas.
28 metų 205 cm ūgio M.Pacevičius traumą patyrė Europos taurės turnyro rungtynėse su Jeruzalės „Hapoel“ ekipa. Šiame turnyre jis per 15 minučių įmesdavo 6,6 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 8,6 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) M.Pacevičiaus statistika siekė 7 taškus, 4,4 atkovoto kamuolio ir 8,1 naudingumo balo per 17 minučių.
„Neptūnui“ reikės ieškoti iškart dviejų „penktų numerių“, nes neseniai ekipą paliko Jamesas Karnikas. Taip pat spraga atsivėrė ir lengvojo krašto puolėjo pozicijoje, nes buvo atsisveikinta su Jordanu Tuckeriu.
