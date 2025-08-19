Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Paaiškėjo Islandijos rinktinės sudėtis

2025-08-19 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 19:10

Islandijos vyrų krepšinio rinktinės treneris Craigas Pedersenas paskelbė galutinę komandos sudėtį Europos čempionatui.

Elvaras Fridrikssonas | FIBA nuotr.

Islandijos vyrų krepšinio rinktinės treneris Craigas Pedersenas paskelbė galutinę komandos sudėtį Europos čempionatui.

REKLAMA
0

Lietuvos sirgaliams geriausiai pažįstamas gynėjas yra Elvaras Fridrikssonas, anksčiau rungtyniavęs „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ klubuose.

Senojo žemyno pirmenybių D grupėje islandai varžysis su Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos ir Izraelio rinktinėmis.

Islandijos sudėtis: Elvaras Fridrikssonas, Haukuras Palssonas, Hilmaras Henningssonas, Jonas Gudmundssonas, Karis Jonssonas, Kristinnas Palssonas, Martinas Hermannssonas, Orri Gunnarssonas, Styrmiras Thrastarsonas, Sigtrygguras Bjornssonas, Tryggvi Hlinasonas ir Egiras Steinarssonas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų