Paaiškėjo Islandijos rinktinės sudėtis

Lietuvos sirgaliams geriausiai pažįstamas gynėjas yra Elvaras Fridrikssonas, anksčiau rungtyniavęs „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ klubuose.
Senojo žemyno pirmenybių D grupėje islandai varžysis su Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos ir Izraelio rinktinėmis.
Islandijos sudėtis: Elvaras Fridrikssonas, Haukuras Palssonas, Hilmaras Henningssonas, Jonas Gudmundssonas, Karis Jonssonas, Kristinnas Palssonas, Martinas Hermannssonas, Orri Gunnarssonas, Styrmiras Thrastarsonas, Sigtrygguras Bjornssonas, Tryggvi Hlinasonas ir Egiras Steinarssonas.
