Oscaras Piastri įrašė „McLaren“ į istoriją: trečia pergalė iš eilės po 27 metų pertraukos

Pergalę iškovojęs australas Oscaras Piastri laimėjo jau 3-ias lenktynes paeiliui. Nė vienas „McLaren“ pilotas to nebuvo padaręs nuo pat 1998 m. Apskritai, per visą komandos istoriją tik 4 pilotams su „McLaren“ bolidu yra pavykę laimėti bent 3 lenktynes iš eilės.

Oscar Piastri is the first McLaren driver to win three consecutive grands prix since Mika Hakkinen in 1998…



…when neither current McLaren F1 driver had been born yet! 🤯 pic.twitter.com/tHflPgFlTp