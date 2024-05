„Olympiakos“ klubas iškovojo istorinį UEFA Konferencijų lygos trofėjų

Kovingame mače teko žaisti pratęsimą, kadangi per pagrindinį laiką įvarčių pelnyta nebuvo.

Galiausiai pergalingą įvartį graikams 116-ąją minutę smūgiu galva pelnė puolėjas Ayoubas El Kaabi.

Įdomu tai, kad „Fiorentina“ finale žaidė ir pernai, tačiau ir tada varžovams pralaimėjo, kai nusileido Londono „West Ham“.

Olympiacos. History makers 👏



The first Greek side to win a UEFA club competition 💫@johnsportraits x #UECLfinal pic.twitter.com/Dq3B8TSA5N