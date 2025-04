Oklahomoje – absurdiškas Dončičiaus išvarymas ir „Thunder“ pergalė

Nugalėtojams Shai Gilgeousas-Alexanderis pelnė 42 taškus.Jalenas Williamsas pridėjo 26 taškus, o „Thunder“ atsitiesė po pralaimėjimo „Lakers“ ekipai sekmadienį (99:126).

Luka Dončičius surinko 23 taškus, bet mačą baigė anksčiau – ketvirtajame kėlinyje gavo antrą techninę pražangą ir buvo pašalintas iš aikštės. Po to „Thunder“ spurtavo 29:12 ir uždarė rungtynes be didesnės intrigos.

Po rungtynių slovėnas sakė, kad tuo metu jis kažką sakė šalia arenos sėdėjusiam sirgaliui, bet teisėjas pagalvojo, kad šie žodžiai buvo skirti jam.

and yet again



Luka Doncic becomes the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY TO RECEIVE A TECHNICAL FOUL FOR TALKING TO A FAN



FIRST EVER