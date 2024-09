Oficialu: Talibanas Afganistane uždraudė MMA sportą

Vietinės valdžios teigimu, MMA sportas yra pernelyg žiaurus ir kelia riziką sportininkų gyvybei. MMA sportas neva yra nesuderinamas su islamu ir musulmonai neturėtų jo propaguoti.

MMA buvo populiari sporto šaka tarp Afganistano jaunimo, bet dar 2021 m. visi MMA turnyrai iš esmės buvo paskelbti neteisėtais. Tuomet Talibanas pareiškė, kad smūgiai kitam žmogui į veidą – draudžiami.

Afganistano MMA žvaigždė Ahmedas Wali Hotakas (10-1) dar sugebėjo išvykti į vieną turnyrą užsienyje, o po pergalės su juo norėjo fotografuotis vietinės valdžios atstovai. Visgi, dabar tiek jam, tiek kitiems Afganistano kovotojams teks bėgti iš šalies, jei jie norės tęsti karjeras MMA sporte.

#FirstSports: Afghanistan's rigid Taliban regime has banned MMA in the country. The government called the sport un-Islamic and said the sport is too "violent" to part of Afghanistan. @Rupharamani looks at how sports is making its way out of the country. pic.twitter.com/NiVFmGAwgf