„Nuggets“ treneris deda dideles viltis į Valančiūną

„Tai tikras, dešimtmetį patikrintas vidurio puolėjas, kuris gali žaisti visose aikštės vietose, – „Denver Post“ sakė R. Adelmanas. – Kai sakau „point-center“, turiu omenyje žaidėją, per kurį galime organizuoti puolimą. Tai nereiškia, kad jis ims kamuolį ir pats jį nešis per visą aikštę. Tačiau mes jau turime dalykų, kurie jam tinka – „five-out“ sistema, perdavimai iš rankų į rankas kitoje pusėje, žaidimas nugara prieš mažesnius varžovus. Jo gebėjimas padaryti komandos draugus geresnius tikrai yra.“

Nors J. Valančiūnas per karjerą vidutiniškai atlieka tik 1,4 rezultatyvaus perdavimo, R. Adelmanas nuramino skeptikus, pabrėždamas jo bendrą įtaką žaidimui.

„Man perdavimų skaičiai nėra svarbiausi. Jo gebėjimas pradėti atakas dėl savo buvimo aikštėje man daug svarbiau. Todėl jis mums didelis papildymas. Nekantriai laukiu, kada jis prisijungs ir įsilies į komandą“, – sakė jis.

Kadangi N. Jokičius praėjusį sezoną tarp visų NBA vidurio puolėjų žaidė daugiausia minučių, R. Adelmanas pripažino, kad labai svarbu išsaugoti žvaigždės jėgas atkrintamosioms. J. Valančiūno atvykimas suteikia galimybę sumažinti N. Jokičiaus darbo krūvį, neprarandant fizinės jėgos ar aikštės išplėtimo penktoje pozicijoje.

„Vienas svarbiausių dalykų kitą sezoną bus išlaikyti Jokičiaus šviežumą, kad jis būtų geriausia savo versija atėjus atkrintamosioms, jei turėsime galimybę ten patekti. Tad taip, tai mums svarbu“, – sakė treneris.

Kalbėdamas apie žaidėjų rotaciją, R. Adelmanas pabrėžė, kad visi, įskaitant naujokus, turės užsitarnauti savo minutes: „Tie vaikinai turės tai užsidirbti. Tai galioja ir naujiems žaidėjams. Visi tai žino. Mes labai tikimės to, ką jie parodė per karjerą. Tikimės, kad atėję kovos dėl vietos… Bet viskas bus atvira konkurencija. Tikiuosi, kad mūsų jauni žaidėjai tai supranta… Ir visi tie vaikinai žais per Joną.“