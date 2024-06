Novakas Džokovičius priverstas trauktis iš „Roland Garros“ turnyro: teniso pasaulis turės naują reitingo lyderį

Pirmadienį aštuntfinalyje serbas per 4 valandas 35 minutes 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 nugalėjo argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-27). To mačo metu N.Džokovičius ne kartą krito ir susižeidė dešinįjį kelį. Serbui tą dvikovą užbaigti padėjo vaistai.

Vaistų poveikiui praėjus, N.Džokovičiaus savijauta vėl suprastėjo. Antradienį jam buvo atlikti magnetinio rezonanso tyrimai, po kurių serbas nusprendė trauktis iš turnyro. Kol kas nėra pranešama, kokio rimtumo traumą patyrė N.Džokovičius ir kiek laiko jis negalės žaisti – laiko atsistatyti iki Vimbldono ir olimpinių žaidynių nėra daug.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

