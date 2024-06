Tokio dominavimo seniai nebuvo: Iiga Swiatek visiškai sutrypė varžovę

Geriausia pasaulio tenisininkė lenkė Iga Swiatek (WTA-1) aštuntfinalyje vos per 40 minučių 6:0, 6:0 „nušlavė“ Anastasiją Potapovą. Tai buvo savotiškas lenkės revanšas už dar 2016 m. patirtą pralaimėjimą „Roland Garros“ jaunių turnyre.

I.Swiatek per visą mačą laimėjo 48 taškus, o A.Potapova – vos 10. Lenkės žaidime iš esmės nebuvo silpnų vietų – I.Swiatek padarė vos 2 neišprovokuotas klaidas (varžovė – 19), o po savo padavimų per visą mačą pralaimėjo vos 3 taškus.

Per pastaruosius 9 metus niekas „Roland Garros“ turnyro pagrindiniame etape nebuvo šventęs tokios greitos pergalės, neįskaičiuojant mačų, kurie baigėsi dėl žaidėjų traumų. Tuo pačiu tai buvo greičiausia I.Swiatek pergalė per karjerą pilnai sužaistame mače.

40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.



