Tadas Sedekerskis vis dar nežaidžia.
M.Normantas per 30 minučių pelnė 19 taškų (2/3 dvit., 4/8 trit., 3/3 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 3 kamuolius perėmė ir prarado, provokavo 3 pražangas, sykį pažeidė taisykles ir rinko 25 naudingumo balus.
Bilbao ekipai taip pat 18 taškų įmetė Tryggvi Hlinasonas, 10 – Darrunas Hilliardas.
„Baskonia“ gretose dominavo Kenanas Kamenjašas, kurio sąskaitoje – 24 taškai, 12 atkovotų kamuolių ir 39 naudingumo balai.
20 taškų rinko Kobi Simmonsas, 11 – Clementas Frischas, 8 – D.J.Stewartas.
„Baskonia“ Eurolygoje kitą savaitę žais su Stambulo „Anadolu Efes“.
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