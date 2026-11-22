200 m bėgime išsiskyrė Sostinės SC atstovė Greta Lukrecija Nausėdaitė. Ji distanciją įveikė per 24.69 sek. ir pagerino Lietuvos 15-mečių trumpųjų takų rekordą.
G. L. Nausėdaitės bėgimas (nuo 4:47 val.):
Ankstesnis rekordas net nuo 2003 metų priklausė Linai Grinčikaitei. Ji prieš 23 metus šį nuotolį buvo įveikusi per 24.89 sek.
Lietuvos 16-mečių, 17-mečių, 18-mečių ir 19-mečių rekordai nuo 1995 m. priklauso Agnei Visockaitei (23.71). Ji 1999 m. pasiekė ir Lietuvos moterų rekordą (23.39).
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