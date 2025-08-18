Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

NKL debiutavęs prancūzas jungiasi prie „Olimpo"

2025-08-18 17:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 17:42

Nacionalinėje krepšinio lygoje kojas apšilęs Christopheris Tsamas padėjo parašą ant sutarties su Plungės „Olimpu", skelbia klubas.

Ch.Tsamas lieka NKL

Nacionalinėje krepšinio lygoje kojas apšilęs Christopheris Tsamas padėjo parašą ant sutarties su Plungės „Olimpu“, skelbia klubas.

0

2025-ųjų pradžioje į Lietuvą atvykęs 23-erių prancūzas prisijungė prie Ukmergės „Steko“ ir nužengė iki aštuntfinalio.

Per 16 sužaistų dvikovų „Steko“ atakų organizatorius prabėgusiame sezone rinko po 13,2 taško, 2,1 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo per 29 minutes.

183 cm ūgio krepšininkas augo Monako „AS Monaco“ jaunimo sistemoje.

Plungiškių spalvas kitą sezoną gins Modestas Jurkaitis, Tadas Budrys, Motiejus Maziliauskas, Arijus Adomauskas. „Olimpui“ trečią sezoną paeiliui vadovaus Mindaugas Tamušauskas.

