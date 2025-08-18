NKL debiutavęs prancūzas jungiasi prie „Olimpo“

2025-ųjų pradžioje į Lietuvą atvykęs 23-erių prancūzas prisijungė prie Ukmergės „Steko“ ir nužengė iki aštuntfinalio.
Per 16 sužaistų dvikovų „Steko“ atakų organizatorius prabėgusiame sezone rinko po 13,2 taško, 2,1 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo per 29 minutes.
183 cm ūgio krepšininkas augo Monako „AS Monaco“ jaunimo sistemoje.
Plungiškių spalvas kitą sezoną gins Modestas Jurkaitis, Tadas Budrys, Motiejus Maziliauskas, Arijus Adomauskas. „Olimpui“ trečią sezoną paeiliui vadovaus Mindaugas Tamušauskas.
