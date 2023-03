NKL aštuntfinalyje Joniškio komanda išplėšė lemiamą serijos mūšį

Per ketvirtąsias serijos rungtynes Joniškio ekipa namie laimėjo 71:63 (16:18, 23:29, 16:9, 16:7) ir išlygino serijos rezultatą (2-2).

Pirmoji rungtynių pusė „Atletui“ nemalonumų nežadėjo. Antrojo kėlinio viduryje svečiai pabėgo į priekį net 14 taškų skirtumu (37:23) ir prieš didžiąją pertrauką turėjo 8 taškų pranašumą (47:39).

Trečiajame kėlinyje, likus žaisti mažiau nei 3 min., „Atletas“ vis dar solidžiai pirmavo (56:46), tačiau tada iniciatyvą perėmė šeimininkai. Jie per likusias kėlinio minutes spurtavo 9:0 ir sumažino atsilikimą iki minimumo (55:56).

Paskutinį ketvirtį svečiams pavyko pradėti savo dvitaškiu, tačiau po jo sekė dar vienas „Delikateso“ šuolis į priekį ir po Nedo Kanclerio tritaškio kėlinio viduryje jie jau buvo priekyje 66:58. Po šio smūgio „Atletas“ nebeatsitiesė.

REKLAMA

Joniškio komandai per šias rungtynes brazilas Fernando Salsamendi per 34 minutes pelnė 18 taškų (5/9 dvit., 2/4 trit., 2/4 baudų), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų. Kauno r. ekipos gretose išsiskyrė Gytis Sirutavičius, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 17 taškų (1/1 dvitaškiai, 4/7 tritaškiai, 3/3 baudų metimai), 5 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei taip pat 19 naudingumo balų.

REKLAMA

Lemiamas serijos mačas pirmadienį nuo 18 valandos bus žaidžiamas Garliavoje, o šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susitiks su „Telšiais“.

Kitose ketvirtfinalio porose dėl kelialapių į Telšiuose vyksiantį finalo ketvertą kovos Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ir Vilniaus „Rytas-2“, Kauno „Žalgiris-2“ ir „Šilutė“ bei Mažeikių „M Basket“ ir Šakių „Vytis-VDU“.