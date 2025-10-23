„Nevėžis“ KMT įveikė Jonavos klubą

Laimono Eglinsko auklėtiniai išvykoje 101:87 (32:15, 29:28, 20:21, 20:23) nukovė „Jonavą Hipocredit“ (1/2) ir atsirevanšavo už neseniai LKL, kurią remia Betsson, patirtą pralaimėjimą Stepono Babrausko kariaunai.
Tuo pačiu tai buvo pirmasis S. Babrausko asistento Artūro Milaknio mačas naujame amplua. Buvęs krepšininkas stojo į mūšį su komandą, kurios sporto direktoriumi dirbo dar nuo praėjusio sezono iki pat posūkio į trenerio kelią.
Svečiai galingai pradėjo rungtynes (9:0). Bene kiekvienas kėdainiečių žaidėjas pelnė taškus, o toks solidus visų indėlis jau po pirmojo ketvirčio leido pabėgti nuo oponentų per saugų atstumą – 32:15.
Skirtumas nenustojo augti ir antrajame kėlinyje, kuomet po Tony Perkinso epizodų puolime komandas jau skyrė daugiau nei 20 taškų – 40:18. Nors jonaviečiai stabilizavo padėtį, tai niekieno neguodė, kadangi po pirmosios dalies Kėdainių krepšininkai toliau tvirtai kontroliavo rungtynes – 61:43.
Po pertraukos šeimininkai startavo sėkmingiau ir iškart įžiebė viltį (50:62). Vis tik net neįpusėjus trečiajam kėliniui, Justino Marcinkevičiaus bei Trento McLaughlino taiklūs metimai pilnai atstatė jų ekipos pranašumą (76:54). Nors jiems nepavyko galutinai nulaužti pasipriešinimo, pasitinkant lemiamą ketvirtį „Nevėžio-Paskolų klubo“ pozicija buvo kur kas geresnė – 81:64.
Tiksint laikui, „Jonava Hipocredit“ kilo į lemiamą šturmą ir likus 4 minutėms priartėjo per 10 taškų (81:91). Tačiau istorija kartojosi – svečiai surado savo atsaką ir keliais savalaikiais taikliais metimais įtvirtino pirmąją Citadele KMT pergalę.
„Jonava Hipocredit“: Benjaminas Krikke'as 25, Makai Ashtonas-Langfordas 19, Eimantas Stankevičius 17, Džiugas Slavinskas 14.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 19, Justinas Marcinkevičius 17, Trentas McLaughlinas 14, Justinas Ramanauskas 10, Tyleris Petersonas ir Ethanas Chargois po 9, J.D. Muila 8, Ignas Vaitkus 7.
