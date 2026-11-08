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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Net komentatoriai liko be žado: bokso ringe užfiksuoti kraupūs Millerio sužalojimai

2026-11-08 15:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 15:21
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Bokso pasaulį sukrėtė kraupus incidentas – po susidūrimo galvomis kovotojo veidas buvo smarkiai subjaurotas.

Zakas Milleris | Stop kadras

Bokso pasaulį sukrėtė kraupus incidentas – po susidūrimo galvomis kovotojo veidas buvo smarkiai subjaurotas.

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Zakas Milleris (17-2) šeštadienį stojo į kovą su Gully Powaru (14-1-1) dėl laisvo Didžiosios Britanijos puslengvio svorio kategorijos čempiono titulo. Iš pradžių vyko atkakli ir apylygė kova, tačiau viską pakeitė stiprus kovotojų susidūrimas galvomis. Po septintojo raundo virš kairiosios Z. Millerio akies, galvos viršuje, iškilo didžiulis guzas. Be to, virš dešiniosios akies atsivėrė žaizda.

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Vėliau dešinėje galvos pusėje atsirado dar vienas didelis patinimas. Du ryškūs kraujo išsiliejimai po oda (hematomos) atrodė itin grėsmingai, tačiau Z. Milleris sugebėjo tęsti kovą.

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Devintajame raunde teisėjas paprašė ringo gydytojo įvertinti boksininko būklę, mat patinimai vis didėjo. Vis dėlto medikai leido kovai tęstis. Dešimtajame raunde Z. Millerio galva atrodė dar baisiau, todėl teisėjas dar kartą kreipėsi į gydytoją. Šįkart medikas nedelsdamas nusprendė sustabdyti dvikovą, kad boksininkui būtų suteikta pagalba.

Kadangi sužalojimai atsirado dėl netyčinio susidūrimo galvomis, kovos baigtis buvo sprendžiama pagal teisėjų balus. Techniniu teisėjų sprendimu pergalė atiteko G. Powarui – 96:95, 97:95 ir 96:94. Jis tapo naujuoju Didžiosios Britanijos čempionu.

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Kraupūs vaizdai sukrėtė ir transliacijos komentatorius. DAZN eteryje dirbęs Ade Oladipo teigė matęs ne vieną panašų sužalojimą, tačiau šį priskyrė prie baisiausių savo akimis regėtų atvejų.

Buvęs pasaulio čempionas Carlas Framptonas buvo dar kategoriškesnis.

„Tai baisiausia, ką esu matęs. Sunku tuo patikėti, reikia užjausti šį vaikiną – jam tikrai labai skaudėjo“, – kalbėjo jis.

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