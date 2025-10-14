Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nerimas auga: skausmus jaučiantis Jakučionis praleido rungtynes

2025-10-14 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 08:15

Lietuvos krepšinio viltis Kasparas Jakučionis praleido pasiruošimo rungtynes Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui dėl klubo skausmų.

K.Jakučionis jaučia klubo skausmus (Scanpix nuotr.)

Lietuvos krepšinio viltis Kasparas Jakučionis praleido pasiruošimo rungtynes Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui dėl klubo skausmų.

0

Be lietuvio žaidusi Majamio „Heat“ (0/5) išvykoje žaidė pratęsimą, kuriame 118:119 (24:35, 30:19, 16:22, 32:26, 16:17) pripažino Atlantos „Hawks“ (2/1) pranašumą.

Be pergalių pasiruošime liekanti „Heat“ penktadienį žais paskutinį pasiruošimo mačą su Memfio „Grizzlies“. Tikimasi, kad jame galės žaisti K. Jakučionis.

Pirmąją pergalę „Heat“ galėjo pasiekti Atlantoje, bet pratęsime Keshadas Johnsonas nesėkmingai išmetė kamuolį iš užribio, o greitame išpuolyje tritaškį dūrė Calebas Houstanas – 119:118.

Svečiai turėjo 13 sekundžių išsigelbėjimui ir krepšį bandė atakuoti tris kartus, bet visi jie baigėsi nesėkmingai.

Nugalėtojams 26 taškus pelnė Jacobas Toppinas (9 atk. kam., 9/23 met.), C. Houstanas pridėjo 21, Asa Newellis – 19.

„Heat“ po 17 taškų pelnė Jaime Jaquezas, Ethanas Thompsonas ir Normanas Powellas.

