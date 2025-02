Neramios dienos: svarbiam „Real“ žaidėjui gresia 5 metai belangės

Pastaruoju metu „Real“ gretose žibantis 21-erių futbolininkas žaidė starto sudėtyje svarbiose UEFA Čempionų lygos atkrintamųjų rungtynėse su „Manchester City“.

„Karališkojo“ klubo akademijos auklėtinis su nemalonumais susidūrė, kuomet išplito sekso vaizdo įrašas, kuriame figūruoja ir nepilnametė. Į visa tai įsitraukę ir dar du „Real“ jaunimo sistemos futbolininkai.

