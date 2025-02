Geriausiu rungtynių žaidėju išrinktas Vinicius – apie pašiepiantį sirgalių banerį: „Tai man suteikė daugiau motyvacijos“

Prieš pirmąjį atkrintamųjų etapą „Etihad“ stadione sirgaliai išskleidė banerį su „Man City“ saugu Rodri, laikančiu „Ballon d‘Or“ trofėjų, kurį pernai jis laimėjo aplenkęs antroje vietoje likusį Vinicių Juniorą. Ant plakato buvo užrašyta ir grupės „Oasis“ dainos pavadinimas – „Stop Crying Your Heart Out“ („Nustok verkti iš širdies skausmo“).

📸 - I can't remember the last time I've seen so much savage shown on live television.



From the banner, to Vinicius' reaction, to Rodri photographing the moment. pic.twitter.com/4RgS0Ss3ZO

