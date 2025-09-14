Kalendorius
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Neįtikėtiną dramą išgyvenę Graikijos krepšininkai iškovojo bronzos medalius

2025-09-14 15:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 15:45

Europos čempionato mažajame finale Graikijos rinktinė 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) nugalėjo Suomijos krepšininkus ir iškovojo bronzos medalius.

Europos čempionato mažajame finale Graikijos rinktinė 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) nugalėjo Suomijos krepšininkus ir iškovojo bronzos medalius.

Graikai geriau pradėjo susitikimą – 8:3. Suomiai greitai atkuto (11:12), bet Graikija spurtavo ir atitrūko – 20:13. Iki kėlinio pabaigos pranašumas dar šiek tiek padidėjo – 24:15.

Antrojo ketvirčio pradžioje graikų persvara pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 27:17. Čia pat suomiai atsikirto 9 taškais iš eilės ir pasivijo oponentus – 26:27. Tokiu pat spurtu atsakė Graikiją ir vėl komandas skyrė 10 taškų – 36:26. Iki pirmos mačo dalies pabaigos Vassilio Spanoulio kariauna dar labiau priartėjo prie bronzos – 48:34.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos Graikija toliau kontroliavo situaciją (53:39), bet suomių atkarpa 7:0 leido priartėti – 46:53. Likus 2,5 minutės skirtumas buvo nepakitęs (59:53), tačiau graikai 7 taškais iš eilės vėl truktelėjo į priekį – 66:53. Situacija nepasikeitė ir sužaidus tris kėlinius – 69:56.

Ketvirtajame sužaidus 5 minutes pataikytas graikų tritaškis padidino skirtumą iki 17 taškų – 81:64. Atrodė, kad suomiams šansų nebeliko, bet šie atsitiesė – 15:2 spurtas likus 55 sekundėms grąžino viltį – 82:86. Vis dėlto svarbiu metu Giannis Antetokounmpo pelnė dvitaškį su pražanga (89:82), bet suomiai atsakė tritaškiu ir po perimto kamuolio dar sumetė baudas – 87:89. Kostas Sloukas pataikė vieną baudą iš dviejų (90:87), o Eliasas Valtonenas išprovokavo pražangą mesdamas tritaškį, bet pataikė dvi iš trijų baudų – 89:90. Mikaelis Jantunenas atkovojo kamuolį, bet nepataikė ir likus 4 sekundėms G.Antetokounmpo realizavo abi baudas – 92:89. Suomiai per likusį laiką spėjo atlikti metimą iš vidurio aikštelės, kuris nepasiekė tikslo.  

Finalas tarp Vokietijos ir Turkijos vyks 20:50 val., jį taip pat galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Vi
Vi
2025-09-14 16:55
Lekšas geriau nekalbėtų.
Atsakyti
!
!
2025-09-14 17:13
Teisėjai pataikauja Graikijai du taškai suomijai neiskaityti gėda.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
