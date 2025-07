Ne tik Klajumas: į skandalą dėl mažaūgių įsivėlė ir „Barcos“ superžvaigždė

L. Yamalis sekmadienį surengė vakarėlį Oliveloje – mažame miestelyje, esančiame apie 50 kilometrų nuo Barselonos. Tarp svečių buvo „YouTube“ turinio kūrėjų, influencerių ir keli komandos draugai.

Teigiama, kad L. Yamalis pasamdė grupę mažaūgių artistų, o tai Ispanijos institucijos ir visuomeninės organizacijos apibūdino kaip reiškinį, „nepriimtiną XXI amžiuje“.

ADEE organizacija pareiškė, kad „viešai smerkia mažaūgių samdymą kaip pramoginę veiklą“ ir paskelbė, kad imsis teisinių veiksmų, nes tokia praktika „palaiko stereotipus, skatina diskriminaciją ir žemina žmonių su negalia įvaizdį bei teises“.

The Association of People with Spinal Deformities and Dwarfism in Spain will file a lawsuit and complaint against Lamine Yamal after he hired a team of dwarfs to perform at his birthday celebration yesterday 🤯👨🏻‍⚖️ pic.twitter.com/xbApSnmYpk