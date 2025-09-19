Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

N.Calathesas gali keltis į „Olympiacos“

2025-09-19 12:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 12:25

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa dairosi, kas galėtų papildyti gynėjų grandį po Keenano Evanso traumos.

N.Calathesas gali keltis į OLY

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa dairosi, kas galėtų papildyti gynėjų grandį po Keenano Evanso traumos.

0

Graikijos žiniasklaida skelbia, kad 36 metų 196 cm ūgio Nickas Calathesas gali papildyti OLY, kadangi nors ir turi sutartį su Monako „AS Monaco“, šiai komandai yra nereikalingas ir jam ieškomas kitas klubas.

Ketvirtadienį buvo pranešta, kad „Olympiacos“ vilioja ilgametį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėją Monte Morrisą.

N.Calathesas Eurolygoje praėjusiame sezone per 18 minučių įmesdavo 3,7 taško, atkovodavo 2,2 kamuolio, atlikdavo 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 4,5 naudingumo balo.

